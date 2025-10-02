Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Інженер з апаратного забезпечення in Madrid Metropolitan Area у Indra становить €35K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Indra. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Загалом за рік
€35K
Рівень
L2
Базова зарплата
€35K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер з апаратного забезпечення в Indra in Madrid Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію €46,644. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Indra для позиції Інженер з апаратного забезпечення in Madrid Metropolitan Area складає €29,810.

