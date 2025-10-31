Каталог компаній
indie Semiconductor
indie Semiconductor Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Canada у indie Semiconductor становить CA$125K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації indie Semiconductor. Останнє оновлення: 10/31/2025

Медіанний пакет
company icon
indie Semiconductor
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Загалом за рік
CA$125K
Рівень
L3
Базова зарплата
CA$99.4K
Stock (/yr)
CA$25.1K
Бонус
CA$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в indie Semiconductor?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в indie Semiconductor in Canada складає річну загальну компенсацію CA$157,751. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в indie Semiconductor для позиції Інженер-програміст in Canada складає CA$109,459.

