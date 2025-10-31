Каталог компаній
indie Semiconductor
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Апаратний інженер

  • Всі зарплати Апаратний інженер

indie Semiconductor Апаратний інженер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Апаратний інженер in United States у indie Semiconductor становить $160K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації indie Semiconductor. Останнє оновлення: 10/31/2025

Медіанний пакет
company icon
indie Semiconductor
IC Design
Aliso Viejo, CA
Загалом за рік
$160K
Рівень
2
Базова зарплата
$120K
Stock (/yr)
$40K
Бонус
$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в indie Semiconductor?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Апаратний інженер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Апаратний інженер в indie Semiconductor in United States складає річну загальну компенсацію $314,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в indie Semiconductor для позиції Апаратний інженер in United States складає $185,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для indie Semiconductor

Схожі компанії

  • Spotify
  • Snap
  • Databricks
  • Stripe
  • Airbnb
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси