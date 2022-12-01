IndiaMART Зарплати

Діапазон зарплат IndiaMART коливається від $6,585 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $28,744 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників IndiaMART . Останнє оновлення: 8/19/2025