IndiaMART Зарплати

Діапазон зарплат IndiaMART коливається від $6,585 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $28,744 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників IndiaMART. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $13.8K

Повнофункціональний інженер-програміст

Бекенд-інженер

Менеджер продукту
Median $28.7K
Продажі
$6.6K

Венчурний капіталіст
$11.8K
Часті запитання

Най-високоплатената роля, докладвана в IndiaMART, е Менеджер продукту с годишно общо възнаграждение от $28,744. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в IndiaMART, е $12,839.

