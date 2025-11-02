Каталог компаній
Indeed
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Обслуговування клієнтів

  • Всі зарплати Обслуговування клієнтів

Indeed Обслуговування клієнтів Зарплати

Середня загальна компенсація Обслуговування клієнтів in India у Indeed варіюється від ₹769K до ₹1.12M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Indeed. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

₹882K - ₹1.01M
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 2 більше Обслуговування клієнтів заявок в Indeed щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Indeed RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.4%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Indeed RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.4% передається у 3rd-РІК (8.35% щоквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Обслуговування клієнтів пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Обслуговування клієнтів в Indeed in India складає річну загальну компенсацію ₹1,119,704. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Indeed для позиції Обслуговування клієнтів in India складає ₹768,610.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Indeed

Схожі компанії

  • Glassdoor
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Rally Health
  • Udacity
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси