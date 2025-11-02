Каталог компаній
Indeed
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Розвиток бізнесу

  • Всі зарплати Розвиток бізнесу

Indeed Розвиток бізнесу Зарплати

Середня загальна компенсація Розвиток бізнесу in United States у Indeed варіюється від $118K до $171K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Indeed. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

$134K - $156K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$118K$134K$156K$171K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Розвиток бізнесу заявок в Indeed щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Indeed RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.4%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Indeed RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.4% передається у 3rd-РІК (8.35% щоквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Розвиток бізнесу пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Розвиток бізнесу в Indeed in United States складає річну загальну компенсацію $171,360. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Indeed для позиції Розвиток бізнесу in United States складає $118,080.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Indeed

Схожі компанії

  • Glassdoor
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Rally Health
  • Udacity
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси