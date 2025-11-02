Каталог компаній
Середня загальна компенсація Менеджер бізнес-операцій у Indeed варіюється від $210K до $293K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Indeed. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

$225K - $265K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$210K$225K$265K$293K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Indeed RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.4%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Indeed RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.4% передається у 3rd-РІК (8.35% щоквартально)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер бізнес-операцій в Indeed складає річну загальну компенсацію $292,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Indeed для позиції Менеджер бізнес-операцій складає $210,000.

