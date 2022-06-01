Довідник компаній
Included Health
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Included Health Зарплати

Діапазон зарплат Included Health коливається від $114,570 у загальній компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому кінці до $332,655 для Бізнес-операції на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Included Health. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер продукту
Median $219K
Адміністративний асистент
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Бізнес-операції
$333K
Аналітик даних
$134K
Науковець даних
$325K
Фінансовий аналітик
$115K
Дизайнер продукту
$186K
Менеджер програми
$208K
Менеджер проекту
$137K
Рекрутер
$166K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$265K
Дослідник користувацького досвіду
$286K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Included Health Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Маєте питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Included Health, є Бізнес-операції at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $332,655. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Included Health, становить $197,003.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Included Health

Пов'язані компанії

  • Carbon Health
  • Cohesity
  • Mapbox
  • Front
  • Deliverr
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси