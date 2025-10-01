Каталог компаній
Impossible Foods
Impossible Foods Інженер-хімік Зарплати в San Francisco Bay Area

Середня загальна компенсація Інженер-хімік in San Francisco Bay Area у Impossible Foods варіюється від $177K до $259K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Impossible Foods. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня загальна компенсація

$204K - $232K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$177K$204K$232K$259K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Impossible Foods Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

