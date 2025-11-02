Середня загальна компенсація Інженер-хімік in United States у Impossible Foods варіюється від $177K до $259K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Impossible Foods. Останнє оновлення: 11/2/2025
Середня загальна компенсація
У Impossible Foods Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)