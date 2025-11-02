Каталог компаній
Impossible Foods
Impossible Foods Менеджер бізнес-операцій Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджер бізнес-операцій у Impossible Foods варіюється від $140K до $196K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Impossible Foods. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

$152K - $177K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$140K$152K$177K$196K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Impossible Foods Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер бізнес-операцій в Impossible Foods складає річну загальну компенсацію $196,350. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Impossible Foods для позиції Менеджер бізнес-операцій складає $140,250.

