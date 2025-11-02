Каталог компаній
Imply
Imply Архітектор рішень Зарплати

Середня загальна компенсація Архітектор рішень in United States у Imply варіюється від $167K до $243K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Imply. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

$192K - $218K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$167K$192K$218K$243K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Imply Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в Imply in United States складає річну загальну компенсацію $243,080. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Imply для позиції Архітектор рішень in United States складає $166,860.

