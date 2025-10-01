Каталог компаній
Imply
Imply Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати в San Francisco Bay Area

Середня загальна компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in San Francisco Bay Area у Imply варіюється від $344K до $502K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Imply. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня загальна компенсація

$395K - $451K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$344K$395K$451K$502K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Imply Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення в Imply in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $501,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Imply для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення in San Francisco Bay Area складає $344,250.

Інші ресурси