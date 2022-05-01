Каталог компаній
Imperva
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Imperva Зарплати

Зарплата Imperva варіюється від $64,000 загальної компенсації на рік для Аналітик з кібербезпеки на нижньому рівні до $217,080 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Imperva. Останнє оновлення: 9/13/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $117K
Обслуговування клієнтів
$161K
Маркетингові операції
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Продукт-дизайнер
$141K
Продукт-менеджер
$217K
Інженер з продажів
$209K
Аналітик з кібербезпеки
$64K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$135K
Архітектор рішень
$132K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

በImperva ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Продукт-менеджер at the Common Range Average level ነው የ$217,080 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በImperva የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $141,158 ነው።

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Imperva

Схожі компанії

  • Proofpoint
  • HackerOne
  • LeanTaaS
  • Infoblox
  • Optiv
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси