Середня загальна компенсація Бізнес-аналітик in Germany у ImmoScout24 варіюється від €52.8K до €72K за year.

Середня загальна компенсація

$65.1K - $78.7K
Germany
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$60.8K$65.1K$78.7K$83K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в ImmoScout24?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в ImmoScout24 in Germany складає річну загальну компенсацію €72,011. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ImmoScout24 для позиції Бізнес-аналітик in Germany складає €52,767.

Інші ресурси

