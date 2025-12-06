Каталог компаній
Immigram Проєкт-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Проєкт-менеджер in Armenia у Immigram варіюється від AMD 9.54M до AMD 13.61M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Immigram. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$28.6K - $33.5K
Armenia
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$25K$28.6K$33.5K$35.6K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєкт-менеджер в Immigram in Armenia складає річну загальну компенсацію AMD 13,606,521. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Immigram для позиції Проєкт-менеджер in Armenia складає AMD 9,536,194.

