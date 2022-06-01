Каталог компаній
Immersive Labs
Immersive Labs Зарплати

Зарплата Immersive Labs варіюється від $55,900 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $106,693 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Immersive Labs. Останнє оновлення: 11/25/2025

Інженер-програміст
$55.9K
Менеджер інженерів-програмістів
$107K
Найвищеоплачувана позиція в Immersive Labs - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $106,693. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Immersive Labs складає $81,297.

