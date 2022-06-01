Immersive Labs Зарплати

Зарплата Immersive Labs варіюється від $55,900 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $106,693 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Immersive Labs . Останнє оновлення: 11/25/2025