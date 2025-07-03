Каталог компаній
IMG Academy
IMG Academy Зарплати

Медіанна зарплата IMG Academy становить $236,175 для Менеджер продакт-дизайну . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників IMG Academy. Останнє оновлення: 11/21/2025

Менеджер продакт-дизайну
$236K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в IMG Academy - це Менеджер продакт-дизайну at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $236,175. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в IMG Academy складає $236,175.

