Illumio Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати в San Francisco Bay Area

Середня загальна компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in San Francisco Bay Area у Illumio варіюється від $213K до $309K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Illumio. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня загальна компенсація

$242K - $281K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$213K$242K$281K$309K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Illumio Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення в Illumio in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $309,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Illumio для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення in San Francisco Bay Area складає $213,200.

