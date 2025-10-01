Каталог компаній
Illumio
Illumio Інженер-програміст Зарплати в San Francisco Bay Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in San Francisco Bay Area у Illumio становить $203K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Illumio. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Загалом за рік
$203K
Рівень
L2
Базова зарплата
$170K
Stock (/yr)
$18K
Бонус
$15K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Illumio?

$160K

Останні подання зарплат
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Illumio Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Illumio in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $283,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Illumio for the Інженер-програміст role in San Francisco Bay Area is $210,000.

