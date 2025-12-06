Каталог компаній
Illumina
Illumina Менеджер інженерів-програмістів Зарплати

Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in United States у Illumina становить $278K за year для M2. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $256K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Illumina.

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
M1
Supervisor
$ --
$ --
$ --
$ --
M2
Manager
$278K
$194K
$65K
$19K
M3
Senior Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
M4
Associate Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Illumina RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Illumina in United States складає річну загальну компенсацію $340,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Illumina для позиції Менеджер інженерів-програмістів in United States складає $260,000.

Інші ресурси

