Illumina
Illumina Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Illumina варіюється від $105K за year для P1 до $249K за year для P6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $193K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Illumina. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
Entry Software Engineer(Початковий рівень)
$105K
$96.8K
$7.3K
$1.2K
P2
Intermediate Software Engineer
$139K
$118K
$16.4K
$4.6K
P3
Senior Software Engineer
$185K
$155K
$25.2K
$5K
P4
Staff Software Engineer
$210K
$180K
$18.6K
$11.2K
Переглянути 5 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Illumina RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Інженер даних

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Illumina in United States складає річну загальну компенсацію $253,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Illumina для позиції Інженер-програміст in United States складає $205,000.

