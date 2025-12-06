Каталог компаній
Illumina Senior Bioinformatics Scientist Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Illumina. Останнє оновлення: 12/6/2025

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Illumina RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Senior Bioinformatics Scientist в Illumina in United States складає річну загальну компенсацію $210,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Illumina для позиції Senior Bioinformatics Scientist in United States складає $152,000.

