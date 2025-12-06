Illumina Інженер-механік Зарплати

Компенсація Інженер-механік in United States у Illumina варіюється від $86.4K за year для P1 до $248K за year для P5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $141K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Illumina. Останнє оновлення: 12/6/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус P1 Entry Mechanical Engineer $86.4K $76.3K $8.8K $1.3K P2 Intermediate Mechanical Engineer $142K $115K $24K $3K P3 Senior Mechanical Engineer $127K $114K $9.6K $4K P4 Staff Mechanical Engineer $199K $145K $42.5K $11.5K Переглянути 4 Більше рівнів

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Illumina RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно )

