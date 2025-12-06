Каталог компаній
IHS Markit
Середня загальна компенсація ЮІкс-дослідник in United States у IHS Markit варіюється від $125K до $174K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації IHS Markit. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$135K - $164K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$125K$135K$164K$174K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції ЮІкс-дослідник в IHS Markit in United States складає річну загальну компенсацію $174,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в IHS Markit для позиції ЮІкс-дослідник in United States складає $124,500.

Інші ресурси

