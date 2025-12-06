Каталог компаній
IHS Markit
Середня загальна компенсація Інженер з продажів in United States у IHS Markit варіюється від $90.2K до $131K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації IHS Markit. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$102K - $119K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$90.2K$102K$119K$131K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в IHS Markit?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер з продажів в IHS Markit in United States складає річну загальну компенсацію $130,900. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в IHS Markit для позиції Інженер з продажів in United States складає $90,200.

Інші ресурси

