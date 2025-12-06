Каталог компаній
IHS Markit
IHS Markit Менеджер продакт-дизайну Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджер продакт-дизайну in United States у IHS Markit варіюється від $99.6K до $145K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації IHS Markit. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$114K - $130K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$99.6K$114K$130K$145K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в IHS Markit?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер продакт-дизайну в IHS Markit in United States складає річну загальну компенсацію $145,140. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в IHS Markit для позиції Менеджер продакт-дизайну in United States складає $99,630.

