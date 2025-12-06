Каталог компаній
IHS Markit
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інвестиційний банкір

  • Всі зарплати Інвестиційний банкір

IHS Markit Інвестиційний банкір Зарплати

Середня загальна компенсація Інвестиційний банкір in India у IHS Markit варіюється від ₹2.24M до ₹3.13M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації IHS Markit. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$27.6K - $32K
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$25.5K$27.6K$32K$35.6K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Інвестиційний банкір заявок в IHS Markit щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в IHS Markit?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інвестиційний банкір пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інвестиційний банкір в IHS Markit in India складає річну загальну компенсацію ₹3,131,823. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в IHS Markit для позиції Інвестиційний банкір in India складає ₹2,237,016.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для IHS Markit

Схожі компанії

  • Leidos
  • EQ
  • AVEVA
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ihs-markit/salaries/investment-banker.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.