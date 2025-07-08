Каталог компаній
Ignyte Group
Ignyte Group Зарплати

Медіанна зарплата Ignyte Group становить $89,550 для Інженер-програміст . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ignyte Group. Останнє оновлення: 11/24/2025

Інженер-програміст
$89.6K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Ignyte Group - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $89,550. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ignyte Group складає $89,550.

