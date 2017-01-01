Каталог компаній
ideas42
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Основні інсайти
  • Поділіться унікальною інформацією про ideas42, яка може бути корисною для інших (наприклад, поради щодо співбесід, вибору команд, унікальна культура тощо).
    • Про компанію

    ideas42 is a nonprofit that uses the insights of behavioral science—which helps us understand the choices and decisions people make—to design innovative solutions to social problems at scale.

    ideas42.org
    Веб-сайт
    2008
    Рік заснування
    136
    Кількість працівників
    $100M-$250M
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

    Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

    Підписатися на перевірені пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

    Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

    Рекомендовані вакансії

      Не знайдено рекомендованих вакансій для ideas42

    Схожі компанії

    • Airbnb
    • Square
    • SoFi
    • DoorDash
    • Flipkart
    • Переглянути всі компанії ➜

    Інші ресурси