ICONMA Зарплати

Зарплата ICONMA варіюється від $80,621 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $157,080 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ICONMA . Останнє оновлення: 10/17/2025