ICON Зарплати

Зарплата ICON варіюється від $94,097 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $173,400 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ICON . Останнє оновлення: 10/17/2025