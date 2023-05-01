Каталог компаній
ICON Зарплати

Зарплата ICON варіюється від $94,097 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $173,400 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ICON. Останнє оновлення: 10/17/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Інженер систем управління
$136K
Дата-сайентист
$119K
Інженер-механік
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продукт-дизайнер
$119K
Продукт-менеджер
$173K
Проєктний менеджер
$94.1K
Інженер-програміст
$114K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ICON - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $173,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ICON складає $119,400.

