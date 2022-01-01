Каталог компаній
iCIMS
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

iCIMS Зарплати

Зарплата iCIMS варіюється від $79,600 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $178,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників iCIMS. Останнє оновлення: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Full-Stack програмний інженер

Продукт-дизайнер
Median $110K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Дата-сайентист
$102K
Продукт-менеджер
$130K
Рекрутер
$79.6K
Технічний програмний менеджер
$153K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в iCIMS - це Інженер-програміст at the Principal Software Engineer level з річною загальною компенсацією $178,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в iCIMS складає $124,950.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для iCIMS

Схожі компанії

  • Arctic Wolf
  • Joyent
  • SAS
  • Point of Rental
  • Intercom
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси