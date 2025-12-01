Каталог компаній
Середня загальна компенсація Маркетинг in India у Icertis варіюється від $30.9K до $43.9K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Icertis. Останнє оновлення: 12/1/2025

Середня загальна компенсація

$35K - $39.8K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$30.9K$35K$39.8K$43.9K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Icertis Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Маркетинг в Icertis in India складає річну загальну компенсацію $43,913. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Icertis для позиції Маркетинг in India складає $30,888.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.