Середня загальна компенсація Продакт-менеджер in United States у Human Interest варіюється від $130K до $184K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Human Interest. Останнє оновлення: 12/7/2025

Середня загальна компенсація

$147K - $174K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$130K$147K$174K$184K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Human Interest Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в Human Interest in United States складає річну загальну компенсацію $184,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Human Interest для позиції Продакт-менеджер in United States складає $129,600.

