Середня загальна компенсація Фінансовий аналітик in United States у Human Interest варіюється від $97.2K до $138K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Human Interest. Останнє оновлення: 12/7/2025

Середня загальна компенсація

$110K - $131K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$97.2K$110K$131K$138K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Human Interest Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Фінансовий аналітик в Human Interest in United States складає річну загальну компенсацію $138,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Human Interest для позиції Фінансовий аналітик in United States складає $97,200.

