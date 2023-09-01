Hitachi Solutions Зарплати

Зарплата Hitachi Solutions варіюється від $21,302 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $165,825 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Hitachi Solutions . Останнє оновлення: 11/21/2025