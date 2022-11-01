Hiscox Зарплати

Зарплата Hiscox варіюється від $30,979 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $238,342 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Hiscox . Останнє оновлення: 11/21/2025