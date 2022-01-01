Hiretual Зарплати

Зарплата Hiretual варіюється від $50,250 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $129,350 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Hiretual . Останнє оновлення: 9/5/2025