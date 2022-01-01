Каталог компаній
Hiretual
Hiretual Зарплати

Зарплата Hiretual варіюється від $50,250 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $129,350 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Hiretual. Останнє оновлення: 9/5/2025

$160K

Розвиток бізнесу
$114K
Продукт-дизайнер
$129K
Продукт-менеджер
$111K

Інженер-програміст
$50.3K
Поширені запитання

Den högst betalda rollen som rapporterats på Hiretual är Продукт-дизайнер at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $129,350. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Hiretual är $112,434.

