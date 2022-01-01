Hired Зарплати

Зарплата Hired варіюється від $115,575 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $447,750 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Hired . Останнє оновлення: 9/5/2025