Каталог компаній
Hired
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Hired Зарплати

Зарплата Hired варіюється від $115,575 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $447,750 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Hired. Останнє оновлення: 9/5/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Маркетинг
Median $139K
Інженер-програміст
Median $170K
Аналітик даних
$116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Менеджер з науки про дані
$201K
Дата-сайентист
$172K
Продукт-менеджер
$448K
Продажі
$149K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$201K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Hired - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $447,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Hired складає $171,240.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Hired

Схожі компанії

  • Yapstone
  • Pluralsight
  • Sana
  • BlueVine
  • Metromile
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси