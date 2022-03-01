Каталог компаній
Hipcamp
Hipcamp Зарплати

Зарплата Hipcamp варіюється від $168,504 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $907,515 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Hipcamp. Останнє оновлення: 9/5/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $170K
Бізнес-аналітик
$177K
Дата-сайентист
$175K

Управління персоналом
$366K
Продукт-дизайнер
$169K
Продукт-менеджер
$212K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$908K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Hipcamp - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $907,515. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Hipcamp складає $176,880.

