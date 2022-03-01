Hipcamp Зарплати

Зарплата Hipcamp варіюється від $168,504 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $907,515 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Hipcamp . Останнє оновлення: 9/5/2025