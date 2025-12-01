Компенсація Інженер-програміст in United States у Highspot варіюється від $221K за year для Software Engineer II до $230K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $240K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Highspot. Останнє оновлення: 12/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$221K
$187K
$33.3K
$0
Senior Software Engineer
$230K
$221K
$9.5K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Highspot Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
