Highspot
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Highspot Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Highspot варіюється від $221K за year для Software Engineer II до $230K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $240K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Highspot. Останнє оновлення: 12/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
(Початковий рівень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$221K
$187K
$33.3K
$0
Senior Software Engineer
$230K
$221K
$9.5K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Highspot Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Highspot Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Highspot in United States складає річну загальну компенсацію $380,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Highspot для позиції Інженер-програміст in United States складає $229,000.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/highspot/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.