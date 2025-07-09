Каталог компаній
HGS
HGS Зарплати

Зарплата HGS варіюється від $80,400 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $160,800 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників HGS. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Інженер-програміст
$80.4K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$161K
Архітектор рішень
$108K

Поширені запитання

Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by HGS is $108,098.

Інші ресурси