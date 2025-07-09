HGS Зарплати

Зарплата HGS варіюється від $80,400 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $160,800 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників HGS . Останнє оновлення: 9/11/2025