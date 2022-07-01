HG Insights Зарплати

Зарплата HG Insights варіюється від $99,500 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $231,150 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників HG Insights . Останнє оновлення: 9/11/2025