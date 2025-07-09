Довідник компаній
HeyJobs
HeyJobs Зарплати

Діапазон зарплат HeyJobs коливається від $60,504 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $92,188 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників HeyJobs. Останнє оновлення: 8/23/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $81.3K

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер продукту
Median $60.5K
Маркетинг
$70.2K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$92.2K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в HeyJobs, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $92,188. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в HeyJobs, становить $75,723.

