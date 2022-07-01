Каталог компаній
Heyday
Heyday Зарплати

Зарплата Heyday варіюється від $56,511 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $201,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Heyday. Останнє оновлення: 9/10/2025

$160K

Бізнес-операції
$136K
Бізнес-аналітик
$197K
Дата-сайентист
$56.5K

Продукт-менеджер
$184K
Рекрутер
$191K
Інженер-програміст
$201K
Поширені запитання

The highest paying role reported at Heyday is Інженер-програміст at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Heyday is $187,275.

