HERE Technologies Інженер-програміст Зарплати в United States

Компенсація Інженер-програміст in United States у HERE Technologies варіюється від $110K за year для L5 до $212K за year для L10. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $120K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації HERE Technologies. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L5 Software Engineer I ( Початковий рівень ) $110K $90K $20K $0 L6 Software Engineer II $109K $105K $0 $4.1K L7 Senior Engineer $124K $118K $2K $3.6K L8 Lead Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Переглянути 2 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Який графік вестингу в HERE Technologies ?

