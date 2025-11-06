Компенсація Інженер-програміст in Poland у HERE Technologies варіюється від PLN 164K за year для L6 до PLN 320K за year для L8. Медіанний yearний пакет компенсації in Poland становить PLN 201K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації HERE Technologies. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 164K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
