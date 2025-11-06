Каталог компаній
HERE Technologies
HERE Technologies Інженер-програміст Зарплати в Mumbai Metropolitan Region

Компенсація Інженер-програміст in Mumbai Metropolitan Region у HERE Technologies варіюється від ₹3.67M за year для L5 до ₹5.76M за year для L9. Медіанний yearний пакет компенсації in Mumbai Metropolitan Region становить ₹2.48M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації HERE Technologies. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L5
Software Engineer I(Початковий рівень)
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
Senior Engineer
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
Lead Engineer
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в HERE Technologies?

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region складає річну загальну компенсацію ₹5,755,722. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в HERE Technologies для позиції Інженер-програміст in Mumbai Metropolitan Region складає ₹2,131,084.

