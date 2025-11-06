HERE Technologies Інженер-програміст Зарплати в Mumbai Metropolitan Region

Компенсація Інженер-програміст in Mumbai Metropolitan Region у HERE Technologies варіюється від ₹3.67M за year для L5 до ₹5.76M за year для L9. Медіанний yearний пакет компенсації in Mumbai Metropolitan Region становить ₹2.48M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації HERE Technologies. Останнє оновлення: 11/6/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L5 Software Engineer I ( Початковий рівень ) ₹3.67M ₹3.67M ₹0 ₹0 L6 Software Engineer II ₹1.63M ₹1.6M ₹0 ₹28.8K L7 Senior Engineer ₹2.26M ₹2.2M ₹0 ₹61K L8 Lead Engineer ₹3.78M ₹3.48M ₹35.5K ₹259K Переглянути 2 Більше рівнів

