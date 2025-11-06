Каталог компаній
HERE Technologies
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Krakow Metropolitan Area

HERE Technologies Інженер-програміст Зарплати в Krakow Metropolitan Area

Компенсація Інженер-програміст in Krakow Metropolitan Area у HERE Technologies становить PLN 164K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in Krakow Metropolitan Area становить PLN 201K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації HERE Technologies. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L5
Software Engineer I(Початковий рівень)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 164K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в HERE Technologies?

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в HERE Technologies in Krakow Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію PLN 323,476. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в HERE Technologies для позиції Інженер-програміст in Krakow Metropolitan Area складає PLN 185,815.

